Американка Прайс стала чемпионкой мира по легкой атлетике в метании молота

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Американская спортсменка Деанна Прайс победила в метании молота на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

26-летняя американка показала результат 77,54 м. Второй стала польская спортсменка Йоанна Фёдоров (76,35 м - личный рекорд), третьей - китаянка Ван Чжэн (74,76 м).

Россиянки Софья Палкина и Елизавета Царева не смогли выйти в финал.

В медальном зачете лидируют сборные США и Кении (по одной золотой награде), на втором месте идут команды Польши и Бахрейна (по одной серебряной медали), на третьем - сборные Китая и Намибии (по одной бронзовой награде).

Прайс стала первой американкой, выигравшей золотую медаль на чемпионатах мира в метании молота.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.