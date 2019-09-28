Американцы побили мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 400 м на ЧМ по легкой атлетике

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 400 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

Джессика Бёрд, Жасмин Блокер, Тайрелл Ричард и Оби Игбокве преодолели дистанцию в квалификации за 3 минуты 12,42 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал сборной США (3.13,20).

Россияне не принимают участие в данном виде программы на чемпионате мира, он впервые проходит на мировых первенствах. В 2020 году смешанная эстафета 4 по 400 м будет представлена на Олимпийских играх.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.