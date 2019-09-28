Хоккеист "Авангарда" Клинкхаммер отметил хорошую игру "Спартака" в обороне

БАЛАШИХА /Московская область/, 28 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" хорошо отыграл в обороне в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским "Авангардом". Такое мнение журналистам после игры высказал форвард "Авангарда" Роб Клинкхаммер.

В субботу "Авангард" дома по буллитам уступил "Спартаку" со счетом 3:4.

"Сложно, когда твоя команда ведет в счете, а потом проигрывает по буллитам, но завтра мы вернемся к работе и будем исправлять ошибки. Буллиты - это конкурс мастерства, мне это не нравится. Мы были недостаточно хороши, я не очень хорошо сыграл. У "Спартака" хорошая система игры в защите, сложно забивать им, особенно в равных составах", - сказал Клинкхаммер.

"Авангард" занимает четвертую строчку в Восточной конференции, имея в активе 14 очков после 10 встреч. В понедельник "Авангард" в Балашихе примет магнитогорский "Металлург".