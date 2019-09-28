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ЧМ по легкой атлетике

Голландка Хассан выиграла в беге на 10000 м на чемпионате мира по легкой атлетике

Второй стала эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей, третьей - кенийка Агнес Йебет Тироп
Сифан Хассан EPA-EFE/SRDJAN SUKI
Описание
Сифан Хассан
© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Сифан Хассан из Нидерландов стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 10000 м на турнире, который проходит в Дохе.

Она преодолела дистанцию за 30 минут 17,6 секунды. Второй стала эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей (30.21,2), третьей - кенийка Агнес Йебет Тироп (30.25,2). Россиянки не приняли участия в этой дисциплине.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

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ЧМ по легкой атлетике
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