Голландка Хассан выиграла в беге на 10000 м на чемпионате мира по легкой атлетике

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Сифан Хассан из Нидерландов стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 10000 м на турнире, который проходит в Дохе.

Она преодолела дистанцию за 30 минут 17,6 секунды. Второй стала эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей (30.21,2), третьей - кенийка Агнес Йебет Тироп (30.25,2). Россиянки не приняли участия в этой дисциплине.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.