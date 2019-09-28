Ямаец Гэйл стал чемпионом мира в прыжках в длину

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Ямайский спортсмен Таджай Гэйл одержал победу в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.
23-летний ямаец показал результат 8,69 м (лучший результат сезона в мире), вторым стал американец Джефф Хендерсон (8,39 м), третьим - кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,34 м). Россияне не участвовали в этой дисциплине.
Гэйл является серебряным призером чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна 2018 года.
Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|2
|2
|0
|4
|2
|Кения
|1
|0
|1
|2
|3
|Нидерланды
|1
|0
|0
|1
|3
|Ямайка
|1
|0
|0
|1
|5
|Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|5
|Польша
|0
|1
|0
|1
|5
|Эфиопия
|0
|1
|0
|1
|8
|Канада
|0
|0
|1
|1
|8
|Китай
|0
|0
|1
|1
|8
|Куба
|0
|0
|1
|1
|8
|Намибия
|0
|0
|1
|1