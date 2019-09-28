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ЧМ по легкой атлетике
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Ямаец Гэйл стал чемпионом мира в прыжках в длину

Вторым стал американец Джефф Хендерсон, третьим - кубинец Хуан Мигель Эчеваррия
Таджай Гэйл EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Таджай Гэйл
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Ямайский спортсмен Таджай Гэйл одержал победу в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе.

23-летний ямаец показал результат 8,69 м (лучший результат сезона в мире), вторым стал американец Джефф Хендерсон (8,39 м), третьим - кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,34 м). Россияне не участвовали в этой дисциплине.

Гэйл является серебряным призером чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна 2018 года. 

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США2204
2Кения1012
3Нидерланды1001
3Ямайка1001
5Бахрейн0101
5Польша0101
5Эфиопия0101
8Канада0011
8Китай0011
8Куба0011
8Намибия0011

 

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