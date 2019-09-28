Семин: отсутствие братьев Миранчуков помогло "Локомотиву" изыскать внутренние ресурсы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Травмы полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков помогли изыскать внутренние резервы команды, необходимые для победы над "Зенитом" в 11-м туре чемпионата России по футболу. Таким мнением с журналистами после матча поделился главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В субботу железнодорожники обыграли "Зенит" со счетом 1:0. Миранчуки пропустили матч из-за травм.

"Отсутствие Миранчуков помогло изыскать внутренние ресурсы команды, но все равно они являются незаменимыми футболистами, - сказал Семин. - Мы надеемся каждую игру, что Алексей сможет выйти на поле, он уже делает определенный объем физических упражнений, я надеюсь увидеть его в игре с "Атлетико" (на групповой стадии Лиги чемпионов 1 октября - прим. ТАСС). Сегодня все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал, единственная замена, которую нужно было сделать, это была реакция на то, что "Зенит" отправил защитника Бранислава Ивановича в атаку".

Также главный тренер "Локомотива" прокомментировал слова нападающего Федора Смолова, который в перерыве негативно высказался о календаре сезона-2019/20. "Календарь составлен неправильно, я с этим согласен полностью. Команда, которая играет в еврокубках, должна иметь какое-то преимущество в плане расписания матчей. Наверное, после такой тяжелой игры трудно через три дня выходить на игру с "Атлетико", да, они тоже играют с "Реалом" сегодня [в чемпионате Испании], но испанцы явно сильнее всех наших команд", - добавил он.

В конце первого тайма главный арбитр Михаил Вилков отменил гол нападающего "Локомотива" Федора Смолова после просмотра видеоповтора. После гола Гжегожа Крыховяка на 47-й минуте Семин в шуточной форме намекнул ассистенту арбитра Николаю Волошину на VAR. "Наверное, я неправильно отреагировал на это, но я был в своей зоне. Реакция тренера - это эмоции, я же не продемонстрировал такого действия, которое было бы вызывающим", - заключил Семин.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. "Зенит" идет третьим, имея в активе столько же очков.