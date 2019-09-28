Трибуны во время финала королевской дистанции на ЧМ в Дохе были заполнены на четверть

ДОХА, 28 сентября. /ТАСС/. Трибуны стадиона "Халифа" в Дохе во время финального мужского забега на дистанцию 100 м, которую в легкой атлетике называют королевской, были заполнены на четверть, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Победу в забеге одержал американец Кристиан Коулман, показавший результат 9,76 секунды, вторым стал американец Джастин Гэтлин (9,89), третьим - канадец Андре Де Грасс (9,90).

Впервые с 2005 года быстрейшие спринтеры планеты разыграли медали на этой дистанции без участия восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта, которому принадлежит рекорд мира (9,58).

Несмотря на то что мужской спринт считается главным стартом чемпионата мира, к началу финального забега число зрителей на трибунах сократилось - в субботу соревнования начались при большем скоплении людей.

Стадион "Халифа" вмещает 40 тыс. зрителей, однако во время чемпионата мира по легкой атлетике билеты на верхние ярусы центральной трибуны не продаются - они завешены баннерами турнира.

Чемпионат мира по легкой атлетике впервые проходит на Ближнем Востоке. Турнир завершится 6 октября.