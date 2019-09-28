"Бенфика" в меньшинстве обыграла "Виторию" перед матчем с "Зенитом" в Лиге чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Футболисты "Бенфики" со счетом 1:0 обыграли "Виторию" (Сетубал) в матче седьмого тура чемпионата Португалии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш".

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил форвард Карлос Винисиус. На 80-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт.

После семи туров чемпионата страны "Бенфика" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. "Витория" идет на 12-й строчке, имея в активе семь очков.

В следующем туре 27 октября "Бенфика" на выезде сыграет с "Тонделой", а 2 октября на выезде встретится с российским "Зенитом" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. "Витория" 26 октября в восьмом туре первенства Португалии дома примет "Маритиму", а 12 октября на выезде сыграет с "Ковильей" в матче первого тура группового раунда Кубка португальской лиги.

Другой соперник "Зенита" по группе G в Лиге чемпионов французский "Лион" дома проиграл "Нанту" (0:1) в чемпионате страны. Первый матч между "Лионом" и "Зенитом" прошел во Франции и завершился со счетом 1:1, вторая встреча состоится 27 ноября в Петербурге.