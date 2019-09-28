Гендиректор "Зенита": VAR стоило использовать в моменте с Оздоевым в игре с "Локомотивом"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR), которая работала на матче 11-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Зенитом", должна была использоваться в моменте с падением полузащитника петербуржцев Магомеда Оздоева в штрафной площади соперника. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Зенит" в субботу в Москве потерпел поражение от "Локомотива" со счетом 0:1. В первом тайме после использования VAR был отменен гол в ворота сине-бело-голубых, в концовке второго тайма система выявила нарушение правил перед взятием ворот железнодорожников.

"Если мы спокойно проанализируем развитие событий на поле, первые 20 минут "Зенит" очень уверенно контролировал мяч и "Локомотив" фактически не мог перейти из обороны в атаку, но ничего реального из этого мы не создали, - сказал Медведев. - Потом соперник почувствовал это, стал двигаться активно и создавать острые моменты".

"Сейчас, если посмотреть, за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти - по-моему, это достаточно очевидно, там был удар игрока "Локомотива" по ноге Магомеда. Но, почему-то в этот раз к помощи VAR не прибегли. "Локомотив" забил гол после нарушения правил на Себастьяне Дриусси, и VAR это показал, но "Зенит" не услышал этот тревожный звонок и пропустил в самом начале второго тайма гол от Гжегожа Крыховяка", - добавил гендиректор петербургского клуба.

"Хотя потом "Зенит" приступил к активным действиям, но "Локомотив" очень умело совмещал эшелонированную оборону и резкие контратаки. Было бы здорово, если бы засчитали гол, забитый на последних минутах, но VAR показал, что Алексей Сутормин подыграл себе рукой", - признал Медведев.

Хороший урок перед матчем с "Бенфикой"

Вместе с тем генеральный директор "Зенита" отметил, что во встрече против "Локомотива" смогли принять участие не все игроки.

"У нас ряд игроков был травмирован, тот же Дуглас Сантос играл в Красноярске (матч 1/16 финала Олимп - Кубка России против "Енисея" состоялся 25 сентября - прим. ТАСС). Я бы не стал делать выводов о том, что тренер не угадал с составом. Он ставит тех игроков, которые лучше готовы на сегодняшний момент. Если они не смогли проявить себя, значит вопрос к этим игрокам, почему это произошло", - сказал Медведев.

"Зенит" 2 октября во втором туре группового раунда Лиги чемпионов встретится дома с португальской "Бенфикой".

"Думаю, это хороший урок перед матчем с "Бенфикой". У команды три дня на подготовку. Будет проведена соответствующая работа, чтобы выиграть этот очень важный матч, с учетом того, что "Бенфика" проиграла, а мы сыграли вничью (португальский клуб уступил немецкому "Лейпцигу", а петербуржцы разошлись миром с французским "Лионом" - прим. ТАСС). Надо побеждать, чтобы двигаться к поставленной цели - выходу из группы Лиги чемпионов", - резюмировал генеральный директор "Зенита".