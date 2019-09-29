Победитель чемпионата мира - 2017 в ходьбе на 50 км смог пройти на ЧМ в Дохе 16 километров

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Французский легкоатлет Йохан Диниз сошел с дистанции в ходьбе на 50 км на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

Действующий чемпион и рекордсмен мира преодолел 16 километров, после чего принял решение прекратить борьбу. Перед этим он дважды останавливался, но затем возобновлял ходьбу.

"Я приехал защищать свой титул, но у меня словно не было ног, - цитирует 41-летнего спортсмена агентство AFP. - Эти климатические условия не для меня. Я быстро стал задыхаться, было невозможно идти таким образом 50 километров. Я разочарован, этот год потерян для меня".

Несмотря на то, что соревнование проходит в ночной время, в Дохе сохраняется жаркая погода (более 30 градусов тепла) и высокая влажность воздуха (более 75%).

Кроме победы на чемпионате мира 2017 года в Лондоне, в активе Дениза серебро турнира 2007 года, три золотые медали чемпионатов Европы (2006, 2010, 2014). На Олимпийских играх 2008 года в Пекине француз не смог финишировать из-за болей в животе и бедре, пройдя около 30 км. На Играх 2012 года в Лондоне он пришел к финишу восьмым, но затем был дисквалифицирован за нарушение правил. На Олимпиаде - 2016 в Рио-де-Жанейро Диниз лидировал по ходу дистанции, но из-за проблем с желудочно-кишечным трактом несколько раз терял сознание и в итоге стал восьмым.