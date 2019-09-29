Японец Судзуки стал чемпионом мира в ходьбе на 50 км

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Японец Юсукэ Судзуки победил на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Дохе.

Судзуки преодолел дистанцию за 4 часа 4 минуты 20 секунд. Второе место занял португалец Жоау Виейра (4:04.59). Третьим стал канадец Эван Данфи (4:05.02). Россияне не принимали участие в данном виде программы.

31-летний Судзуки стал первым японцем, выигравшим титул чемпиона мира в спортивной ходьбе. 43-летний Виейра стал самым возрастным призером мировых первенств. 29-летний Данфи - первый канадец, завоевавший медаль в ходьбе на 50 км на чемпионате мира.

Победитель чемпионата мира - 2017 француз Йохан Диниз сошел с дистанции после 16 километров из-за проблем со здоровьем. В связи с погодными условиями ходьба на 50 км проходила в ночное время. Температура воздуха во время соревнования составляла около 30 градусов тепла.

Судзуки является трехкратным чемпионом Азии (2010, 2013, 2015) в ходьбе на 20 км и серебряным призером турнира 2014 года на этой же дистанции.

В марте текущего года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение исключить из программы соревнований по спортивной ходьбе дистанцию 50 км после Олимпиады 2020 года.

Медальный зачет

В медальном зачете чемпионата мира в Дохе лидирует сборная США, завоевавшая две золотые и две серебряные медали. На втором месте располагается команда Кении (1-0-1), на третьем - сборные Японии, Нидерландов и Ямайки (1-0-0). Россияне пока не завоевали наград на чемпионате мира.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.