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ЧМ по легкой атлетике

Китаянка Лян Жуй завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 50 км

Второй стала Маоцо Ли, третьей - итальянка Элеонора Джорджи
Лян Жуй AP Photo/Nariman El-Mofty
Описание
Лян Жуй
© AP Photo/Nariman El-Mofty

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Китаянка Лян Жуй победила на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км. Соревнования проходят в Дохе.

Лян Жуй преодолела дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второе место заняла ее соотечественница Маоцо Ли (4:26.40). Третьей стала итальянка Элеонора Джорджи (4:29.13). Россиянки не принимали участие в данном виде программы.

Чемпионка мира 2017 года Инес Энрикес из Португалии не смогла финишировать. На прошлом турнире в Лондоне женщины впервые ходили на дистанции 50 км в рамках чемпионата мира по легкой атлетике. В марте текущего года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций принял решение исключить из программы соревнований по спортивной ходьбе дистанцию 50 км у мужчин и женщин после Олимпиады 2020 года.

В связи с погодными условиями в Дохе ходьба на 50 км проходила в ночное время. Температура воздуха во время соревнования составляла около 30 градусов тепла.

Лян Жуй является двукратной победительницей командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2018 года (на дистанции 50 км и в командной ходьбе).

Медальный зачет

В медальном зачете чемпионата мира в Дохе лидирует сборная США, завоевавшая две золотые и две серебряные медали. На втором месте располагается команда Китая (1-1-1), на третьем - Кении (1-0-1). Россияне пока не завоевали наград на чемпионате мира.

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов. По причине дисквалификации национальной федерации они выступают в нейтральном статусе.

Таблица медалей ЧМ-2019 по легкой атлетике
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1США2204
2Китай1113
3Кения1012
4Ямайка1001
4Япония1001
4Нидерланды1001
7Польша0101
7Португалия0101
7Бахрейн0101
7Эфиопия0101
11Канада0022
12Куба0011
12Намибия0011
12Италия0011

 

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