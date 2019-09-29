Тренер сборной Чувашии по легкой атлетике заявил, что не пытался дискредитировать Гануса

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Главный тренер по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии имени А. Игнатьева Николай Панфилов не пытался дискредитировать гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Об этом тренер заявил ТАСС в воскресенье.

В четверг стало известно о том, что гендиректор РУСАДА в связи с поступившими в его адрес исками проинформирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о попытках системного давления на него. Ганус сообщил в открытом письме, которое оказалось в распоряжении ТАСС, что Панфилов пытался дискредитировать его.

"Именно против личности Гануса у меня ничего нет. Такие высказывания делать со стороны такого лица, как Ганус, осторожней нужно", - сказал собеседник агентства.

Панфилов добавил, что читать интервью гендиректора РУСАДА было неприятно и тренерам, и особенно спортсменам. "Просто он высказывает такие слова бездоказательные. Это нехорошо", - уточнил он.

По данным документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы коллективное исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Гануса французскому изданию L'Equipe. Гендиректор РУСАДА подверг критике руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и российского спорта, а также заявил, что нескольким легкоатлетам из Чувашии проводили переливание крови под прикрытием со стороны региона. Истцы были временно отстранены от спортивной деятельности в связи с проводившимся расследованием РУСАДА.

В тот же день Ганус сообщил, что французское издание допустило ошибку, приписав ему формулировки, которые он не произносил. Гендиректор РУСАДА заявил, что не говорил о переливании крови спортсменам Чувашии. Кроме того, в ходе интервью он не назвал ни одного имени спортсмена, по которым заведены дела. При этом Ганус убежден, что Панфилов не мог не знать об этих фактах.