Федерация бобслея Канады разрешила олимпийской чемпионке Хамфрис выступать за США

ОТТАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федерации бобслея и скелетона Канады разрешила двукратной олимпийской чемпионке по бобслею Кейли Хамфрис выступать за сборную США по этому виду спорта. Об этом говорится в заявлении федерации.

"Совет директоров Федерации бобслея и скелетона Канады принял решение удовлетворить просьбу Кейли", - отмечается в документе. В федерации подчеркнули, что "это было не простое решение", но взвесив все доводы Хамфрис, они "отпустили ее к конкурентам, которым потенциально спортсменка может принести медали". "Увидимся на Олимпиаде в Пекине в 2022 году", - говорится в заявлении.

Ранее 34-летняя бобслеистка потребовала от федерации разрешить ей выступать за сборную Соединенных Штатов, так как в родной организации она "больше не чувствует себя в безопасности". Хамфрис утверждала, что подверглась насилию со стороны наставника канадской сборной по бобслею Тодда Хейса, после чего приняла решение перейти в команду США. По ее словам, в сезоне 2017-2018 годов тренер ее "эмоционально, морально и словесно" унижал, в том числе и публично, чем сильно травмировал психику спортсменки.

Тогда федерация запретила ей переходить в стан конкурентов, а такое ее решение также поддержал суд города Калгари (провинция Альберта). После этого адвокаты спортсменки заявили, что "не собираются сдаваться".

Хамфрис - одна из самых титулованных спортсменок Канады. Олимпийская чемпионка Игр в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), а также бронзовый призер Олимпиады в Пхёнчхане (2018). Является двукратной чемпионкой мира (2012, 2013) и многократным призером мировых первенств.