Финский хоккеист Рантанен подписал новый контракт с "Колорадо"

ТАСС, 29 сентября. Финский нападающий Микко Рантанен заключил новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" на шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Финансовые условия сделки не разглашаются. По данным телеканала TSN, зарплата хоккеиста составит $9,25 млн в год. 22-летний Рантанен являлся ограниченно свободным агентом.

"Колорадо" выбрал Рантанена под десятым номером на драфте 2015 года. В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 74 матча и установил личные рекорды в НХЛ по заброшенным шайбам (31), голевым передачам (56) и набранным очкам (87). В 12 играх Кубка Стэнли он набрал 14 (6+8) очков.

Всего Рантанен провел в регулярных чемпионатах НХЛ 239 матчей, заработав 209 (80+129) очков и 18 (6+12) баллов в 18 играх плей-офф.

За сборную Финляндии Рантанен провел 23 матча, в который набрал 22 (9+13) очка. Вместе с командой завоевал серебро чемпионата мира 2016 года в России.