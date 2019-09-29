Россиянин Ахмедов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBA, проиграв Барриосу

ТАСС, 29 сентября. Россиянин Батыр Ахмедов не смог завоевать вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Лос-Анджелесе он проиграл американцу Марио Барриосу по очкам - 112-114, 111-115, 111-116.

28-летний россиянин впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (6 нокаутом). Ахмедов провел третий поединок в США, также в его активе один бой в Мексике.

24-летний Барриос не знает поражений на профессиональном ринге - 25 побед (16 нокаутом). Он впервые стал чемпионом мира.

Титулом суперчемпиона мира WBA в этом весе владеет американец Реджис Прогрейс.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира: Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, вес до 79,38 кг, Дмитрий Бивол (WBA, до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, до 79,38 кг).