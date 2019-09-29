Буллит Радулова принес победу "Далласу" в предсезонном матче НХЛ против "Колорадо"

ТАСС, 29 сентября. "Даллас" в серии буллитов одержал победу над "Колорадо" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард "Далласа" Александр Радулов реализовал победный буллит.

Основное время матча и овертайм завершились вничью (3:3). Заброшенными шайбами в составе "Далласа" отметились Тайлер Сегин (34-я минута), Джо Павелски (57) и Джейми Бенн (59). В составе "Колорадо" шайбы забросили Назем Кадри (12), Андре Бураковски (12) и Йоонас Донской (47).

В матче Радулов сыграл 14 минут 33 секунды и нанес четыре броска.

В другом матче россиянин Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой за "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:4). "Флорида" оказалась сильнее "Тампы" по буллитам (1:0), российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил все 26 бросков по воротам, голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков. Защитник "Тампы" Михаил Сергачев не реализовал буллит в послематчевой серии.

"Баффало" по буллитам обыграл "Питтсбург" (3:2), нападающий "Питтбурга" россиянин Евгений Малкин не сумел реализовать буллит в послематчевой серии.

В других предсезонных матчах "Монреаль" в овертайме обыграл "Оттаву" (4:3), "Торонто" разгромил "Детройт" (5:0), "Калгари" оказался сильнее "Эдмонтона" (3:2), "Анахайм" обыграл "Аризону" (2:1).