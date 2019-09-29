Чемпион "Формулы-1" Вильнёв ожидает интересную гонку Гран-при России

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чемпион "Формулы-1" 1997 года канадец Жак Вильнёв ждет, что гонка Гран-при России получится интересной и веселой. Об этом он рассказал ТАСС.

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало - 14:10 мск.

"Трасса в Сочи позволяет гонщикам бороться. Но тут не угадаешь - иногда в России были отличные гонки, иногда - нет, - сказал Вильнёв. - Надеюсь, сегодня будет веселая гонка, с небольшим разрывом между лидерами и остальными, с обгонами на длинных прямых".

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Предыдущие пять гонок выиграли пилоты "Мерседеса". "Раньше это был трек "Мерседеса", но в этом году "Феррари" нашли чем ответить. Очень надеюсь, что будет интересная гонка", - добавил чемпион мира.

Субботнюю квалификацию выиграл монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят начнет гонку с конца стартовой решетки из-за замены силовой установки.