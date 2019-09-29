СМИ: дом футболиста "Реала" Каземиро обокрали во время матча чемпионата Испании

ТАСС, 29 сентября. Дом бразильского полузащитника "Реала" Каземиро обокрали, когда хозяин принимал участие в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу против "Атлетико". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Chiringuito.

"Атлетико" сыграл вничью с "Реалом" перед матчем с "Локомотивом" в Лиге чемпионов

Матч между "Атлетико" и "Реалом", который проходил в субботу, завершился со счетом 0:0.

По информации источника, когда 27-летний бразилец был на матче, в его дом проникли грабители. В этот момент в доме находились жена и дочь футболиста, сообщается, что они не пострадали.

Каземиро выступает за мадридский клуб с июня 2015 года, в текущем сезоне он провел в составе "Реала" восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Вместе с командой он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, по одному разу - чемпионата и Кубка страны. Еще два раза он выигрывал Суперкубок УЕФА.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после семи матчей 15 очков и опережая идущую на втором месте "Гранаду" на один балл. Следующий матч "Реал" проведет 1 октября дома с бельгийским "Брюгге" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.