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Летние олимпийские виды спорта

Женская сборная России заняла третье место на Кубке мира по волейболу

В заключительном матче турнира россиянки уступили сборной Бразилии со счетом 1-3
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 29 сентября. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в заключительном матче Кубка мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счетом 3-1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19) в пользу бразильянок.

Россиянки одержали восемь побед на турнире при трех поражениях. Победу на Кубке мира одержала сборная Китая, которая в воскресенье позднее сыграет против команды Аргентины. Второе место заняла команда США, которая в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи (3-1). Команда Бразилии заняла четвертое место.

Также в воскресенье позднее пройдут матчи сборных Камеруна и Кении, а также Японии и Нидерландов.

Россиянки впервые завоевали бронзовые медали турнира, в 1999 году сборная России становилась серебряным призером Кубка мира, золотые награды российская команда не выигрывала. Сборная СССР побеждала на турнире в 1973 году. По количеству титулов лидером стала команда Китая (5). Еще четыре победы на счету сборной Кубы.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр, в турнире принимают участие 12 команд. Сборные играют по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков определяется победитель турнира. Соревнования завершатся в воскресенье позднее.

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