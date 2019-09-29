Экклстоун рассчитывает, что гонка Гран-при России получится зрелищной

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун рассчитывает увидеть интересную и зрелищную борьбу во время гонки Гран-при России. Об этом он рассказал ТАСС.

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало - 14:10 мск.

"Я видел не одну гонку в Сочи. Сегодня ожидаю, что будет суперинтересная гонка, жду зрелищной борьбы. Посмотрим, сумеет ли "Феррари" наконец здесь добиться успеха", - сказал Экклстоун.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Предыдущие пять гонок выиграли пилоты "Мерседеса".