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Гран-при России "Формулы-1"

Экклстоун рассчитывает, что гонка Гран-при России получится зрелищной

Бывший исполнительный директор "Формулы-1" заинтригован тем, смогут ли добиться успеха болиды "Феррари"
Берни Экклстоун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Берни Экклстоун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоун рассчитывает увидеть интересную и зрелищную борьбу во время гонки Гран-при России. Об этом он рассказал ТАСС.

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье, начало - 14:10 мск.

"Я видел не одну гонку в Сочи. Сегодня ожидаю, что будет суперинтересная гонка, жду зрелищной борьбы. Посмотрим, сумеет ли "Феррари" наконец здесь добиться успеха", - сказал Экклстоун.

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Предыдущие пять гонок выиграли пилоты "Мерседеса".

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