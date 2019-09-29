Яременко: российские волейболистки показали самоотверженную игру на Кубке мира

Кубок мира проходит в Японии. Российские волейболистки в своем заключительном матче на турнире в воскресенье уступили бразильянкам со счетом 1-3, сохранив при этом третье место.

"Конечно, хотелось бы закончить турнир победой, но все равно хочу поблагодарить девушек, они подарили такую игру, самоотверженно выступили на этом длинном и сложном турнире, заслуженно завоевали медали, - сказал Яременко. - Потому что и до матча с бразильянками были тяжелейшие игры, вспомнить хотя бы матч со сборной Сербии (победа россиянок со счетом 3-1 - прим. ТАСС), когда было видно, что соперник играет хорошо и очень хочет одержать победу, но наша команда не рассыпалась и не сломалась. Я оцениваю этот турнир только положительно, очень хорошее выступление, несмотря на тяжелый график, переезды и количество игр".

Перед стартом турнира главный тренер сборной Вадим Панков покинул свой пост по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Серджио Бузато. "Будущее у Бузато в национальной команде всегда есть, он работает со сборными России почти 20 лет, - отметил Яременко. - То, что он, как и вся команда, отработал этот турнир на отлично - это мы видели, но это решение [о том, продолжит ли Бузато руководить командой] будет принято президиумом немного позже - думаю, в начале ноября".

Женская сборная России впервые завоевала бронзовые медали Кубка мира, в 1999 году россиянки стали серебряными призерами турнира, золотые награды российская команда не выигрывала.