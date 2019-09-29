Россиянин Шварцман стал третьим во второй гонке серии "Формулы-3" на этапе в России

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды "Формулы-3" Prema Роберт Шварцман занял третье место во второй гонке Гран-при России. Заключительный этап сезона прошел на автодроме в Сочи.

Ранее в субботу Шварцман обеспечил себе победу в чемпионате, заняв в первой гонке второе место, став тем самым недосягаемым для соперников в общем зачете.

Во втором заезде 20-летний россиянин преодолел дистанцию за 39 минут 5,885 секунды. Победил в гонке эстонец Юри Випс из команды Hitech (38.55,595), вторым стал напарник Шварцмана по команде новозеландец Маркус Армстронг (38.57,754). Сын бывшего немецкого гонщика "Формулы-1" Ральфа Шумахера, также являющийся племянником семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, Дэвид Шумахер приехал к финишу 20-м (39.50,058).

Шварцман набрал в общей сложности 212 баллов в общем зачете, вторым стал Армстронг (158), третью строчку занял индийский пилот Prema Джехан Дарувала (157). Команда Prema победила в кубке конструкторов, набрав 527 очков, второй стала команда Hitech (223), третьей - ART (174).

В 2018 году Шварцман выступал в европейской "Формуле-3" в составе Prema. Он занял третье место по итогам чемпионата и был признан лучшим новичком серии. С 2019 года европейская "Формула-3" объединилась с серией GP3, обновленный чемпионат получил название международная "Формула-3". Чемпионом GP3 в 2013 году стал россиянин Даниил Квят, после чего получил приглашение в команду "Формулы-1" "Торо Россо".