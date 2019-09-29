Карполь: женская сборная России по волейболу добилась хорошего результата на Кубке мира

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу продемонстрировала достойную игру и достигла хорошего результата на Кубке мира среди женщин, заняв третье место. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Карполь.

Кубок мира проходит в Японии. Российские волейболистки в своем заключительном матче на турнире в воскресенье уступили бразильянкам со счетом 1-3 и заняли третье место.

"Результаты меня удовлетворили. Я радуюсь, что все прошло замечательно. Девочки боролись до конца и смогли достичь хорошего результата, показать достойную игру и одержать несколько достойных побед. Победы над сборными Нидерландов и Японии были достигнуты при хорошей игре", - отметил Карполь.

Перед стартом турнира главный тренер сборной Вадим Панков покинул свой пост по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Серджио Бузато. "Я не знаю Бузато как тренера, поэтому я не могу судить. Чтобы сказать, зарекомендовал он себя или нет, нужно знать его хотя бы лет пять, а то и десять", - сказал Карполь.

Женская сборная России впервые завоевала бронзовые медали Кубка мира, в 1999 году россиянки стали серебряными призерами турнира, золотые награды российская команда не выигрывала.