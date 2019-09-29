Гонка "Формулы-2" в Сочи остановлена красными флагами из-за аварии с участием Мазепина

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Вторая гонка этапа серии "Формулы-2" в Сочи остановлена красными флагами из-за аварии на первом круге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
UPDATE— Formula 2 (@FIA_F2) September 29, 2019
Race will restart at 1215 Local time (GMT+3)#RussianGP #F2 pic.twitter.com/uHVDT1OWAe
В одном из поворотов вылетели с трассы и врезались в барьер стартовавший с первого места россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита.
Россиянин в инциденте не пострадал. Мацусита не смог самостоятельно покинуть болид, японец будет отправлен в медицинский центр. По информации пресс-службы "Формулы-2", Мацусита не получил серьезных травм.
Гонка будет возобновлена в 12:15 мск.