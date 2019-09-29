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Автогонки

Гонка "Формулы-2" в Сочи остановлена красными флагами из-за аварии с участием Мазепина

Россиянин, стартовавший с первой позиции, не пострадал в инциденте

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Вторая гонка этапа серии "Формулы-2" в Сочи остановлена красными флагами из-за аварии на первом круге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В одном из поворотов вылетели с трассы и врезались в барьер стартовавший с первого места россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита.

Россиянин в инциденте не пострадал. Мацусита не смог самостоятельно покинуть болид, японец будет отправлен в медицинский центр. По информации пресс-службы "Формулы-2", Мацусита не получил серьезных травм.

Гонка будет возобновлена в 12:15 мск.

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