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Автогонки

Борис Ротенберг: команда "Формулы-1" "Феррари" очень довольна выступлением Шварцмана

По мнению основателя и руководителя программы развития российского автоспорта SMP Racing, российский пилот имеет потенциал для выступлений в "Формуле-1"
Роберт Шварцман FIA Formula 3
Описание
Роберт Шварцман
© FIA Formula 3

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" довольна выступлением россиянина Роберта Шварцмана в завершившемся сезоне "Формулы-3". Об этом ТАСС рассказал основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

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20-летний Шварцман является членом SMP Racing и академии "Феррари". В воскресенье в Сочи завершился сезон "Формулы-3", по итогам которого Шварцман стал чемпионом.

"Мы общались с "Феррари", они очень довольны его выступлением, - сказал Ротенберг. - У него виден потенциал для "Формулы-1". Посмотрим, как он выступит в следующем году".

Ранее Ротенберг заявил, что Шварцман готов к переходу в "Формулу-2".

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