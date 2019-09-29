Борис Ротенберг: команда "Формулы-1" "Феррари" очень довольна выступлением Шварцмана

СОЧИ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" довольна выступлением россиянина Роберта Шварцмана в завершившемся сезоне "Формулы-3". Об этом ТАСС рассказал основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг.

20-летний Шварцман является членом SMP Racing и академии "Феррари". В воскресенье в Сочи завершился сезон "Формулы-3", по итогам которого Шварцман стал чемпионом.

"Мы общались с "Феррари", они очень довольны его выступлением, - сказал Ротенберг. - У него виден потенциал для "Формулы-1". Посмотрим, как он выступит в следующем году".

Ранее Ротенберг заявил, что Шварцман готов к переходу в "Формулу-2".