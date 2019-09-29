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Летние олимпийские виды спорта

Воронкова: бразильянки играли лучше в защите в матче КМ по волейболу против команды России

Россиянки проиграли команде Бразилии и заняли третье место на Кубке мира
Ирина Воронкова EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Ирина Воронкова
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 29 сентября. Доигровщица женской сборной России по волейболу Ирина Воронкова считает, что команда Бразилии в заключительном матче Кубка мира играла в защите лучше россиянок. Комментарий Воронковой приводит пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

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Кубок мира проходит в Японии. Российские волейболистки в заключительном матче на турнире в воскресенье уступили бразильянкам со счетом 1-3 и заняли третье место.

"Сегодня была очень тяжелая игра, обе команды боролись изо всех сил и делали все возможное, чтобы победить. Но сборная Бразилии защищалась лучше, а мы пытались бороться. Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мы получили на этом турнире. Планируем поработать над игрой, чтобы на следующем турнире выступить лучше", - сказала Воронкова.

Женская сборная России впервые завоевала бронзовые медали Кубка мира, в 1999 году россиянки стали серебряными призерами турнира, золотые награды не выигрывали.

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