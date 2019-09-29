Открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу собрал в горах 20 команд

МАЙКОП, 29 сентября. /ТАСС/. Открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу, в котором принимает участие 20 команд республики и Краснодарского края, стартовал в горах региона на реке Белой. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье президент Федерации рафтинга и гребного слалома Адыгеи Петр Фешин.

"Чемпионат по рафтингу, участниками которого стали 20 команд шестерок и рафтов-четверок, открылся. Водные трассы проложены на реке Белой в районе станицы Даховской. Воды в реке маловато из-за жаркого лета, но равные условия для соревнований обеспечены всем командам", - сказал он.

Чемпионат посвящен прошедшему 27 сентября Дню туризма и Дню Республики Адыгея, который отмечается 5 октября, пояснил собеседник агентства.

Соревнования открылись длинной гонкой на 3-4 км, спортсмены состязаются в трех дисциплинах. Затем участники чемпионата будут состязаться в слаломе, где им предстоит пройти около восьми ворот. Дисциплина "параллельный спринт" с прошлого года заменена более усложненной - RX, которая включает в себя параллельный спринт и слалом, уточнил президент федерации рафтинга и гребного слалома.

"По итогам соревнований, которые завершатся вечером, жюри выберет победителей в каждой дисциплине, их наградят дипломами. Экипаж, занявший первое место в многоборье, получит кубок и ценный приз", - добавил Фешин.

Адыгея ежегодно принимает соревнования по рафтингу разных уровней. Гонки проходят в разных районах республики. В зимнее время соревнования также стали проводить в бассейне центрального парка культуры и отдыха Майкопа, который считается самым большим открытым бассейном в Европе.