Арбитр Гринфилд назначен на матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Атлетико"

ТАСС, 29 сентября. Израильская бригада арбитров во главе с Оредем Гринфилдом назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Локомотивом" и испанским "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.