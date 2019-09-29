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Лига чемпионов

Арбитр Гринфилд назначен на матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Атлетико"

Игра второго тура группового этапа пройдет в Москве 1 октября

ТАСС, 29 сентября. Израильская бригада арбитров во главе с Оредем Гринфилдом назначена на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Локомотивом" и испанским "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Встреча пройдет в Москве 1 октября на "РЖД-Арене".

Ассистентами главного арбитра стали Рой Хассан и Идан Яркони, резервный арбитр - Рой Рейншрейбер. В роли видеопомощника главного рефери выступит португалец Жуау Пиньейру, его ассистентом будет Тиагу Мартинш.

"Локомотив" в первом матче группового турнира обыграл немецкий "Байер" (2:1), "Атлетико" сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2).

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