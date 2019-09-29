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Летние олимпийские виды спорта

Выполнили задачу. Российские волейболистки завоевали бронзовые медали Кубка мира

Победу на турнире одержали китаянки
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© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу заняла третье место на Кубке мира. Турнир проходит в пяти городах Японии - Хамамацу, Иокогаме, Тояме, Саппоро и Осаке.

Заключительные встречи в рамках Кубка мира проходят в воскресенье. Перед последним днем турнира российская национальная команда обеспечила себе место в тройке призеров и сохраняла шансы на второе место. Для этого нужно было победить сборную Бразилии, которая привезла в Японию едва ли не сильнейший состав, с крупным счетом - 3-0 или 3-1, однако бразильянки показали великолепную игру, и справиться с соперницами у россиянок не получилось - встреча завершилась поражением подопечных Серджио Бузато с счетом 1-3. Победу в Кубке мира одержали китаянки, вторыми стали волейболистки из США.

"Сегодня у меня сложилось хорошее впечатление о моей команде, потому что мы играли против одной из лучших сборных мира и одной из лучших школ в мире, - сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера российской сборной Серджио Бузато. - Мы чувствуем, что когда идет длинный турнир, команда Бразилии всегда выигрывает. Это результат напряженной работы. Всегда приятно играть против сборной Бразилии".

Однако выступление российской сборной на турнире все равно с уверенностью можно назвать успешным. Женская сборная России в последний раз завоевывала медали (серебро) Кубка мира в прошлом веке, а если точнее, то в 1999 году. Первое место на турнире россиянкам еще не покорялось.

"Результаты меня удовлетворили, - сказал в беседе с ТАСС заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Карполь. - Я радуюсь, что все прошло замечательно. Девочки боролись до конца и смогли достичь хорошего результата, показать достойную игру и одержать несколько достойных побед, например, над сборными Нидерландов и Японии".

Успешный дебют Бузато

Кубок мира в Японии стал первым турниром для Бузато у руля женской национальной команды. Он вошел в тренерский штаб сборной России в 2011 году в качестве ассистента главного тренера, а в сентябре нынешнего года 53-летний итальянский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода из национальной команды Вадима Панкова. Руководство ВФВ поставило перед Бузато задачу попасть в тройку на Кубке мира, и тренеру вместе с командой удалось ее выполнить.

"Конечно, хотелось бы закончить турнир победой, но все равно хочу поблагодарить девушек, они подарили такую игру, самоотверженно выступили на этом длинном и сложном турнире, заслуженно завоевали медали, - сказал ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. - Потому что и до матча с бразильянками были тяжелейшие игры, вспомнить хотя бы матч со сборной Сербии (победа россиянок со счетом 3-1 - прим. ТАСС), когда было видно, что соперник играет хорошо и очень хочет одержать победу, но наша команда не рассыпалась и не сломалась. Я оцениваю этот турнир только положительно, очень хорошее выступление, несмотря на тяжелый график, переезды и количество игр".

При этом Яременко отметил, что говорить о том, кто будет возглавлять сборную в дальнейшем, пока рано. "Будущее у Бузато в национальной команде всегда есть, он работает со сборными России почти 20 лет, - сказал Яременко. - То, что он, как и вся команда, отработал этот турнир на отлично - это мы видели, но это решение [о том, продолжит ли Бузато руководить командой] будет принято президиумом немного позже - думаю, в начале ноября".

Также на осеннем президиуме ВФВ будет дана оценка выступлению сборной в сезоне. Для женской национальной команды он получился весьма противоречивым. В августе российским волейболисткам удалось завоевать лицензии на Игры 2020 года в Токио, однако уже в сентябре последовал провал на чемпионате Европы, где сборная показала худший результат в своей истории на турнире и стала седьмой. Однако нет никаких сомнений, что удачное выступление на Кубке мира поможет сгладить углы при подведении итогов.

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