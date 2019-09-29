Гьотто победил во второй гонке на этапе "Формулы-2" в Сочи

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Итальянский пилот команды UNI-Virtuosi Лука Гьотто одержал победу во второй гонке этапа "Формулы-2" в России. Соревнования проходили в Сочи.

Ранее по итогам первой гонки голландский пилот команды ART Ник де Врис досрочно выиграл общий зачет "Формулы-2".

24-летний итальянец преодолел дистанцию за 1 час 18 минут и 21,329 секунды. Вторым к финишу приехал де Врис (1:18.22,041), третьим - британец Каллум Илотт из команды Sauber Junior Team (1:18.23,001).

В одном из поворотов на первом круге вылетели с трассы и врезались в барьер стартовавший с первого места россиянин Никита Мазепин и японец Нобухару Мацусита. Россиянин в инциденте не пострадал. Мацусита не смог самостоятельно покинуть болид, японец будет отправлен в медицинский центр. По информации пресс-службы "Формулы-2", Мацусита не получил серьезных травм.

Лучшим из россиян стал пилот BWT Arden Артем Маркелов, ставший 10-м, Матевос Исаакян из Sauber Junior Team финишировал 13-м. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера немец Мик Шумахер (PREMA Racing) не сумел добраться до финиша.

В общем зачете первым идет де Врис, набравший 266 очков, вторым идет канадец Николас Латифи (194), на третьем месте расположился Гьотто (184). Маркелов занимает 15-е место (16), Мазепин - 17-е (10), Исаакян очков не набрал. Заключительный этап "Формулы-2" пройдет в ОАЭ с 29 ноября по 1 декабря.