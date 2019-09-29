ЦСКА разгромил "Урал" и вышел на первое место в Российской премьер-лиге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА обыграли екатеринбургский "Урал" со счетом 3:0 в гостевом матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Голами в матче отметились Хёрдур Магнуссон (17-я минута), Арнор Сигурдссон (57) и Яка Бийол (66). На 76-й минуте матча пенальти не реализовал игрок ЦСКА Федор Чалов, удар нападающего отразил голкипер "Урала" Олег Баклов. Чалов не может забить с 11-метровой отметки второй раз подряд - 15 сентября он не сумел реализовать пенальти в гостевом матче с "Тамбовом" (2:0).

Матч стал 25-м в истории противостояния команд во всех турнирах, ЦСКА одержал 17-ю победу, четыре победы на счету "Урала", еще в четырех матчах была зафиксирована ничья. Команда из Екатеринбурга не может победить ЦСКА с 15 июля 2009 года, когда клуб, выступавший на тот момент во втором по силе дивизионе российского футбола, дома со счетом 1:0 обыграл ЦСКА в 1/16 финала Кубка России. "Урал" проиграл ЦСКА четвертый матч подряд в чемпионатах России, не сумев забить ни одного мяча.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате России до пяти матчей. Последнее поражение в Российской премьер-лиге ЦСКА потерпел 19 августа в гостевой встрече со "Спартаком" (1:2). "Урал" потерпел пятое поражение в текущем чемпионате при четырех победах и двух ничьих.

ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В предыдущий раз единоличным лидером ЦСКА был в сезоне-2015/16, когда в матче 26-го тура армейцы также обыграли "Урал" в гостях (3:0) и возглавили таблицу, став в итоге чемпионом.

"Урал" занимает шестую строчку, имея в активе 14 очков. В следующем туре армейцы дома встретятся с "Ростовом" 6 октября, "Урал" в тот же день на своем поле примет петербургский "Зенит".