Трехкратный олимпийский чемпион Бекеле победил на Берлинском марафоне

ТАСС, 29 сентября. Эфиопский бегун Кенениса Бекеле одержал победу на Берлинском марафоне, показав второй результат в истории соревнования.

37-летний представитель Эфиопии преодолел дистанцию 42,194 км за 2 часа 1 минуту 41 секунду. До мирового рекорда, который был установлен на марафоне в Берлине в прошлом году, ему не хватило двух секунд. Рекорд принадлежит кенийцу Элиуду Кипчоге (2:01.39). Вторым финишировал еще один представитель Эфиопии Бирхану Легезе (2:02.48), третьим стал его соотечественник Сиса Лемма (2:03.36).

"Я знал, что нахожусь в отличной форме. Но также знаю, что могу бегать еще быстрее", - сказал Бекеле, комментарий которого приводит пресс-служба соревнований.

В женском марафоне победу одержала спортсменка из Эфиопии Ашет Бекере с результатом 2 часа 20 минут 14 секунд. Эфиопка Маре Дибаба заняла второе место (2:20.21), кенийка Салли Чепьего стала третьей (2:21.06).

Бекеле является трехкратным олимпийским чемпионом на дистанциях 10 000 м (2004, 2008) и 5 000 м (2008), серебряным призером Игр-2004 на дистанции 5 000 м, пятикратным чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом мира в помещении, 16-кратным чемпионом мира по кроссу.

В 2019 году состоялись марафоны серии World Marathon Majors в Токио (3 марта), Бостоне (15 апреля) и Лондоне (28 апреля), также пройдут еще два марафона серии - в Чикаго 13 октября и Нью-Йорке 3 ноября.