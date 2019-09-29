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Футбол в России

Футболисты "Спартака" Жиго и Шюррле пропустят матч РПЛ против "Оренбурга"

Встреча начнется в 16:30 мск

ТАСС, 29 сентября. Защитник Самуэль Жиго и нападающий Андре Шюррле, выступающие за московский футбольный клуб "Спартак", пропустят матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

Матч пройдет на стадионе "Открытие-Арена", начало - в 16:30 (мск).

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Отмечается, что Жиго получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против команды "Камаз" из Набережных Челнов (2:1) и пропускает игру по решению медицинского штаба. Шюррле не сумел попасть в заявку из-за простуды.

С первых минут матч начнут Александр Максименко, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Гус Тил, Лоренсо Мельгарехо и Эсекьель Понсе.

В турнирной таблице "Спартак" занимает 9-е место, набрав 14 очков.

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