Футболисты "Спартака" Жиго и Шюррле пропустят матч РПЛ против "Оренбурга"

ТАСС, 29 сентября. Защитник Самуэль Жиго и нападающий Андре Шюррле, выступающие за московский футбольный клуб "Спартак", пропустят матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что Жиго получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против команды "Камаз" из Набережных Челнов (2:1) и пропускает игру по решению медицинского штаба. Шюррле не сумел попасть в заявку из-за простуды.

С первых минут матч начнут Александр Максименко, Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Гус Тил, Лоренсо Мельгарехо и Эсекьель Понсе.

В турнирной таблице "Спартак" занимает 9-е место, набрав 14 очков.