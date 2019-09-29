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Футбол в России

"Рубин" сыграл вничью с "Уфой", продлив безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу

Футболисты казанского клуба не могут победить на протяжении пяти матчей в РПЛ
Футболист "Рубина" Виталий Денисов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболист "Рубина" Виталий Денисов
© Александр Демьянчук/ТАСС

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Центральный".

Команды встречались между собой в 11-й раз, на счету казанской команды три победы, у "Уфы" - одна, также было зафиксировано семь ничьих.

"Рубин" продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России. "Уфа" сыграла вничью в третий раз в сезоне, также клуб четыре раза терпел поражения и четыре раза одерживал победы.

В турнирной таблице "Рубин" занимает 11-е место, набрав 11 очков. "Уфа" идет на 6-й строчке, имея в активе 15 очков. В следующем туре "Рубин" дома примет "Тамбов" 5 октября. В тот же день "Уфа" в домашнем матче сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА1181218-825
2Ростов1172220-1423
3Локомотив1172218-1023
4Зенит1172218-523
5Краснодар1062221-1220
6Уфа1143411-1015
7Урал1142517-2314
8Арсенал1042413-1414
9Спартак1042411-1114
10Крылья Советов1132615-1611
11Рубин113266-1511
12Динамо112458-1210
13Сочи102358-139
14Ахмат102357-159
15Оренбург1022613-188
16Тамбов112279-178

 

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