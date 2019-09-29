"Рубин" сыграл вничью с "Уфой", продлив безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Центральный".
Команды встречались между собой в 11-й раз, на счету казанской команды три победы, у "Уфы" - одна, также было зафиксировано семь ничьих.
"Рубин" продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате России. "Уфа" сыграла вничью в третий раз в сезоне, также клуб четыре раза терпел поражения и четыре раза одерживал победы.
В турнирной таблице "Рубин" занимает 11-е место, набрав 11 очков. "Уфа" идет на 6-й строчке, имея в активе 15 очков. В следующем туре "Рубин" дома примет "Тамбов" 5 октября. В тот же день "Уфа" в домашнем матче сыграет с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|2
|Ростов
|11
|7
|2
|2
|20-14
|23
|3
|Локомотив
|11
|7
|2
|2
|18-10
|23
|4
|Зенит
|11
|7
|2
|2
|18-5
|23
|5
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-12
|20
|6
|Уфа
|11
|4
|3
|4
|11-10
|15
|7
|Урал
|11
|4
|2
|5
|17-23
|14
|8
|Арсенал
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|9
|Спартак
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|3
|2
|6
|15-16
|11
|11
|Рубин
|11
|3
|2
|6
|6-15
|11
|12
|Динамо
|11
|2
|4
|5
|8-12
|10
|13
|Сочи
|10
|2
|3
|5
|8-13
|9
|14
|Ахмат
|10
|2
|3
|5
|7-15
|9
|15
|Оренбург
|10
|2
|2
|6
|13-18
|8
|16
|Тамбов
|11
|2
|2
|7
|9-17
|8