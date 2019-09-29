Хэмилтон назвал работу команды "Формулы-1" "Мерседес" на Гран-при России невероятной

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" проделала невероятную работу на Гран-при России. Такое мнение журналистам по завершении этапа высказал победитель гонки британец Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России. Второе место в гонке занял его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас, третьим финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари".

"Команда проделала невероятную работу на этом этапе, мы провели отличную гонку, - сказал Хэмилтон. - "Феррари" была сильна в этот уик-энд, но мы старались не сдаваться и продолжать работать. Я старался держаться в темпе "Феррари", хоть это было и непросто. Рад, что нам удалось победить и сделать дубль".

Гонщики "Мерседеса" выиграли все шесть гонок Гран-при России, который проводится с 2014 года.