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Гран-при России "Формулы-1"

Квят доволен выступлением в гонке Гран-при России "Формулы-1" в Сочи

Россиянин занял 12-е место на домашнем этапе, в ходе гоночного уик-энда на его машине дважды возникали проблемы с силовой установкой
Даниил Квят Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Даниил Квят
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят записал себе в актив выступление в гонке Гран-при России в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

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Квят финишировал 12-м на домашнем этапе. В ходе гоночного уик-энда на машине россиянина дважды возникали проблемы с силовой установкой. Из-за ее смены он стартовал с конца решетки.

"Учитывая вчерашние проблемы с мотором, я записываю эту гонку себе в актив, - сказал Квят. - Очень доволен тем, как провел гонку. Боролись до последнего круга, к сожалению, не хватило немного до очковой зоны, но надо быть реалистами. Из машины мы выжали максимум".

Следующий этап пройдет в Японии с 11 по 13 октября.

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