Квят доволен выступлением в гонке Гран-при России "Формулы-1" в Сочи

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят записал себе в актив выступление в гонке Гран-при России в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

Квят финишировал 12-м на домашнем этапе. В ходе гоночного уик-энда на машине россиянина дважды возникали проблемы с силовой установкой. Из-за ее смены он стартовал с конца решетки.

"Учитывая вчерашние проблемы с мотором, я записываю эту гонку себе в актив, - сказал Квят. - Очень доволен тем, как провел гонку. Боролись до последнего круга, к сожалению, не хватило немного до очковой зоны, но надо быть реалистами. Из машины мы выжали максимум".

Следующий этап пройдет в Японии с 11 по 13 октября.