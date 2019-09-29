Леклеру обидно за отсутствие на подиуме Гран-при России второго пилота "Феррари"

ТАСС, 29 сентября. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Феррари" монегаск Шарль Леклер заявил, что ему обидно за то, что на подиуме в воскресной гонке Гран-при России в Сочи не оказалось второго пилота команды. Комментарий Леклера приводит пресс-служба "Формулы-1".

В воскресенье победу на этапе Гран-при России одержал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим финишировал Леклер. Партнер Леклера по команде немец Себастьян Феттель не смог завершить гонку и сошел с трассы на 28-м круге.

"Хорошо вернуться в тройку, но обидно за команду, что на подиуме нет второй машины ["Ферарри"]. Я всегда верю в свою команду, но нужно все обсудить и вместе проанализировать сложившуюся ситуацию", - сказал Леклер.

Леклер занимает третье место в общем зачете, набрав 215 очков, лидирует Хэмилтон (322), второе место занимает Боттас (249). Следующий этап Гран-при пройдет в Японии с 11 по 13 октября.