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Еврокубки

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" вышли в групповой этап Лиги чемпионов

Российский клуб победил польскую "Легию" во втором отборочном раунде

ТАСС, 29 сентября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал победу над польской "Легией" со счетом 78:63 во втором матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповой раунд турнира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В групповом этапе Лиги чемпионов "Нижний Новгород" выступит в группе С вместе с немецким "Бамбергом", чешским "Нимбурком", турецким "Газиантепом", испанским "Тенерифе", греческим "Перистери", латвийским ВЭФом и победителем противостояния "Бенфика" (Португалия) - "Морнар" (Черногория).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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