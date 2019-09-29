"Шинник" одержал волевую победу над "Спартаком-2" в матче ФНЛ

ТАСС, 29 сентября. Московский клуб "Спартак-2" со счетом 2:3 уступил ярославскому "Шиннику" в гоствеом матче 15-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Шинника" отличились Иван Олейников (3-я минута), Николай Покидышев (28) и Тимур Пухов (77), у столичной команды голами отметились Сильванус Нимели (8) и Солтмурад Бакаев (12).

"Спартак-2" не может выиграть в шестом туре Олимп - ФНЛ подряд, потерпев пять поражений и сыграв один раз вничью, в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче с красноярским "Енисеем" (2:0). "Шинник" не проигрывает пятый матч кряду, ярославская команда одержала три победы и дважды сыграла вничью, в последний раз проигрывала в домашнем матче подмосковным "Химкам" 25 августа (0:1).

В турнирной таблице "Спартак-2" идет на 13-м месте, набрав 16 очков, "Шинник" поднялся на третью строчку, в активе клуба 26 баллов. В следующем туре московская команда в гостях сыграет со столичным "Чертаново" 5 октября, ярославский клуб в этот же день в гостях встретится с московским "Торпедо".

Результаты других матчей игрового дня:

"Луч" (Владивосток) - "Чертаново" (Москва) - 0:1;

"Енисей" (Красноярск) - "Мордовия (Саранск) - 2:1;

"Томь" (Томск) - "Чайка" (Ростовская область) - 3:1.