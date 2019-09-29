AIU продолжает изучать данные о российских легкоатлетах из московской лаборатории

ДОХА, 29 сентября. /ТАСС/. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) продолжает изучение данных из московской лаборатории, несмотря на то что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило их подмену. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель независимого дисциплинарного трибунала AIU Дэвид Хоумен.

В понедельник WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации по ускоренной процедуре. Основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории, к которой WADA получило доступ в начале января.

"Мы изучаем каждый файл, который нам передают. Информацию нам предоставили три месяца назад, и сейчас идет ее постоянный анализ. Большего на данный момент мы сказать не можем", - сказал Хоумен.

Пакет данных от WADA AIU получил в июне, он содержит 110 тыс. файлов, а также включает все исходные необработанные данные, полученные в результате анализа проб. AIU планировал представить результат проверки полученных данных к заседанию совета IAAF в Дохе, которое прошло 23 сентября, однако в связи с начавшимся расследованием сроки были перенесены.

"WADA выявило некоторые несоответствия, и сейчас мы ждем от них дальнейшей информации. Сейчас у России есть время, чтобы предоставить WADA ответ, и в зависимости от него возможны какие-то дальнейшие действия. Пока мы ждем результатов", - сказал Хоумен.

У России есть еще две недели на то, чтобы объяснить причину изменений, которые были обнаружены в базе данных.