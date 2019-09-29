"Спартак" проиграл "Оренбургу" и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" со счетом 1:2 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встречу на "Открытие-Арене" посетили 20817 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Малых (45-я минута) и Джордже Деспотович (63), у проигравших отличился Лоренсо Мельгарехо (66). На 71-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Оренбурга" Даниэль Мишкич. Лучшим игроком матча признали Деспотовича.

Для подопечных Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ), последний раз красно-белые не проиграли 25 августа, тогда "Спартак" в гостях победил самарские "Крылья Советов" (2:1). Кроме того, "Спартак" после победы над ЦСКА (2:1) 19 августа в четвертый раз подряд во всех турнирах проиграл на своем поле. "Спартак" проиграл четыре матча подряд в чемпионате впервые с 2010 года, когда главным тренером команды был Валерий Карпин.

Матч пропускали защитник "Спартака" Самюэль Жиго и нападающий красно-белых Андре Шюррле. Жиго получил мышечное повреждение в матче Олимп - Кубка России против "Камаза" из Набережных Челнов (2:1), а Шюррле не смог сыграть из-за простуды.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 14 очков, "Оренбург" с 11 очками идет 10-м. Перед началом 11-го тура "Оренбург" занимал последнее, 16-е место.

В следующем туре "Спартак" 6 октября в гостях сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" 5 октября примет московское "Динамо".

Болельщики "Спартака" против Кононова

"Спартак" опустился на девятое место в чемпионате, не смог выйти в групповую стадию Лиги Европы. Болельщики красно-белых активно критикуют главного тренера команды Олега Кононова и требуют его отставки. Во время объявления составов команд после представления Кононова раздался оглушительный свист. Но есть в рядах болельщиков красно-белых и те, кто считает, что смена тренера до зимней паузы ничего не даст.

По ходу первого тайма с фанатской трибуны периодически доносились оскорбительные кричалки в адрес главного тренера с призывом уйти в отставку. На одном из секторов фанаты провели акцию, составив буквами на футболках фразу "Кононов - вон". Также винят болельщики "Спартака" и владельца клуба Леонида Федуна, в его адрес было составлено "Федун - убийца "Спартака".

Не в первый раз по ходу сезона на секторах активной поддержки помимо красно-белой атрибутики были пиджаки - из-за трепетного отношения Кононова к своему внешнему виду и любви к классическим костюмам. Вспоминали фанаты и Массимо Карреру, который привел "Спартак" к чемпионству в сезоне-2016/17.

Ход матча

По сравнению с гостевым матчем прошлого тура с "Уфой" (0:1) в стартовом составе "Спартака" произошло два изменения. Место получившего повреждение центрального защитника Самюэля Жиго занял отбывший дисквалификацию капитан команды Георгий Джикия. Простудившегося Андре Шюррле на фланге полузащиты заменил Лоренсо Мельгарехо. Тренерский штаб "Оренбурга" во главе с Владимиром Федотовым внес одно изменение в стартовое сочетание игроков, несмотря на проигрыш в прошлом туре "Локомотиву" (2:3), место Жиги Шкофлека занял Тимур Аюпов.

В среду обе команды провели матчи 1/16 финала Кубка России и одержали победы. Красно-белые переиграли команду третьей по силе лиги "Камаз" (2:1), а "Оренбург" в дополнительное время оказался сильнее "Чертаново" (2:0) из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Обе команды премьер-лиги использовали ротацию. У "Спартака" на поле в Набережных Челнах с первых минут помимо Жиго выходили Артем Ребров, Алекс Крал и Джордан Ларссон, которые встречу с "Оренбургом" начали на скамейке запасных.

Первый символический удар по мячу произвел специально приглашенный клубом 78-летний болельщик "Спартака" Валентин Леонов. Он живет в 90 километрах от Оренбурга и болеет за "Спартак" с 1959 года, но до весны нынешнего года (в последнем туре прошлого чемпионата "Оренбург" принимал "Спартак") смотрел игры своих любимцев только по телевизору. На матче с "Оренбургом" болельщик развернул баннер, в котором перечислил любимых игроков "Спартака" разных поколений. Также перед стартовым свистком Никита Симонян вручил полузащитнику Роману Зобнину футболку в честь 100 проведенных матчей за "Спартак".

Встреча в первом тайме протекала с преимуществом "Спартака". На 18-й минуте Эсекьель Понсе после подачи с флага головой в упор расстреливал ворота Андрея Климовича, но вратарь "Оренбурга" свою команду выручил. Спустя пять минут после удара Айртона гостей спасла штанга, а на исходе получаса игры Климович снова выручил после удара головой Понсе с близкого расстояния. На последней минуте первого тайма гости наказали "Спартак" за плохую реализацию моментов, Андрей Малых головой переправил мяч в ворота Александра Максименко.

На перерыв команды ушли под свист трибун, из раздевалки болельщики "Спартака" встретили игроков своей команды аналогично, вместо получившего повреждение Айртона в игру вступил Андрей Ещенко. На 63-й минуте Джордже Деспотович удвоил преимущество "Оренбурга" ударом головой после подачи Рикарду Алвеша. Этому голу аплодировали и болельщики "Спартака". Однако красно-белые буквально в следующей атаке сократили разрыв в счете, отличился Мельгарехо.

Тут же Тил мог сравнять счет, но из выгодной позиции пробил во вратаря. На 71-й минуте "Оренбург" остался в меньшинстве, вторую желтую карточку за фол в центре поля получил Мишкич. Кононов освежил фланги, выпустив свежих Ларссона и Резиуана Мирзова, но устроить финальный штурм и сравнять счет "Спартак" не смог.