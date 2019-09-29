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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России завоевала одну медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе

Золото команде принесла Айгуль Гареева

ТАСС, 29 сентября. Спортсмены сборной России завоевали одну награду на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Великобритании.

Единственную награду в копилку сборной России принесла Айгуль Гареева, завоевавшая золотую награду в индивидуальной гонке среди юниоров.

Победу в общем зачете одержала команда США, в активе которой три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Второе место заняла сборная Нидерландов (2-4-2), третье - Италии (2-3-1). Сборная России расположилась на шестой строчке.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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Единственную медаль команде принесла юниорка Айгуль Гареева
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