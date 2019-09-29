Сборная России завоевала одну медаль на чемпионате мира по велоспорту на шоссе

ТАСС, 29 сентября. Спортсмены сборной России завоевали одну награду на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Великобритании.

Единственную награду в копилку сборной России принесла Айгуль Гареева, завоевавшая золотую награду в индивидуальной гонке среди юниоров.

Победу в общем зачете одержала команда США, в активе которой три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Второе место заняла сборная Нидерландов (2-4-2), третье - Италии (2-3-1). Сборная России расположилась на шестой строчке.