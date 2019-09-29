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Футбол в России

Федотов: футболисты "Оренбурга" потеряли бдительность после второго гола "Спартаку"

"Оренбург" выиграл у "Спартака" со счетом 2:1
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Оренбурга" потеряли бдительность после второго забитого мяча в ворота "Спартака" в матче 11-го тура чемпионата России. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

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"Оренбург" обыграл "Спартак" в воскресенье на выезде со счетом 2:1. Гости доигрывали встречу вдесятером после удаления Даниэля Мишкича.

"Мы повели 2:0, казалось, контролировали игру. Потеряли бдительность, пропустили гол после стандартного положения из центральной зоны. Как это произошло, будем разбираться. Затем это удаление, но все сражались, проявили мастерство и героизм", - сказал Федотов.

В следующем туре "Оренбург" 5 октября примет московское "Динамо".

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