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Футбол в России

Кияев: "Оренбург" должен оказаться в первой десятке до зимней паузы в РПЛ

Победа над "Спартаком" позволила оренбургскому клубу подняться с последнего на десятое место турнирной таблицы

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб "Оренбург" должен находиться не ниже десятого места в турнирной таблице к зимней паузе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС после игры с московским "Спартаком" заявил президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

"Оренбург" в воскресенье обыграл "Спартак" на выезде со счетом 2:1. Перед этим матчем подопечные Владимира Федотова занимали последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице.

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"Победа долгожданная и, на мой взгляд, абсолютно заслуженная, - сказал Кияев. - "Спартак" старался, атаковал, но, наверное, у наших игроков сегодня было больше желания победить. "Спартак", я считаю, должен был более активно начинать в первые 10-15 минут, но это уж пускай обсуждает тренерский штаб. Что касается того, что игроки "Оренбурга" сегодня играли слаженно в обороне, это результат работы наших тренеров".

После этого матча "Оренбург" поднялся на десятое место, набрав 11 очков. "Сейчас нам станет психологически легче. Я понимаю, что по сравнению с прошлым сезоном (по его итогам "Оренбург" стал седьмым - прим. ТАСС) мы вряд ли сможем так же удачно выступить, у нас значительно омолодилась команда. Но до зимней паузы, которая наступит 8 декабря, нам надо быть в десятке", - подчеркнул президент "Оренбурга".

В следующем туре 5 октября "Оренбург" дома сыграет против против московского "Динамо".

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