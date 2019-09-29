Тренер сборной России по велошоссе ожидал большего от основного состава команды на ЧМ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян ожидал лучшего выступления от основного состава команды на чемпионате мира в Великобритании. Об этом он сообщил ТАСС в воскресенье.

Чемпионат мира завершился в воскресенье. Российская национальная команда смогла завоевать одну медаль - золото в индивидуальной гонке среди юниоров принесла Айгуль Гареева. Турнир является одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио, однако сборная России не смогла завоевать на нем олимпийских лицензий. За взрослую команду России на чемпионате мира выступали Павел Сиваков, Александр Евтушенко, Александр Власов, Степан Курьянов, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий, Елизавета Ошуркова, Анастасия Чурсина и Мария Новолодская.

"То, что есть медаль, - это радостно, у нас есть ближайший резерв, это дает нам стимул на будущее, - сказал Абрамян. - Она [Айгуль Гареева], конечно, могла показать себя в групповой гонке, думал, что там медаль тоже будет железно, но, к сожалению, приехала четвертой. Ожидал я, конечно, большего от основного состава, не сказал бы, что удачное выступление. В принципе, с одной медалью уезжаем, это лучше, чем в прошлом году".

"Изначально мы планировали завоевать квоту в [мужской] индивидуальной гонке, там должен был участвовать Павел Сиваков, - добавил собеседник агентства. - Но он за две недели до старта приболел на три дня, была температура, и форму он, конечно, потерял. В групповой гонке он в любом случае приехал и сделал то, что смог, но он уже не в том состоянии, хотя и был готов хорошо".

Также Абрамян подвел итог выступлению женской команды. "Что касается женщин, то тут нужно работать, - сказал он. - У нас в любом случае основная - это [Анастасия] Чурсина, она стартовала в индивидуальной гонке, у нее тоже были задачи завоевать квоту, попасть в топ-15 спортсменок, но мы понимали, что борьба за тройку сильнейших - это на сегодняшний день сложно. Задачу, которую ставили, мы, к сожалению, не выполнили".

"Хотел бы сказать по поводу рельефа трассы. Мы готовимся на Олимпиаду, трасса и рельеф там совершенно другие, и тем спортсменам, которые неплохо показали себя, там будет сложновато, там уже будут другие. И у сборной России есть такие спортсмены, так что будем стараться", - подытожил Абрамян.