Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В воскресенье "Спартак" на домашнем поле проиграл "Оренбургу" (1:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в первенстве страны и занимает девятое место в таблице. До этого московский клуб проиграл по сумме двух матчей португальской "Браге" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы и покинул турнир. После матча с "Оренбургом" Кононов проигнорировал обязательное флеш-интервью телеканалу "Матч Премьер", а затем не явился на послематчевую пресс-конференцию.

Отмечается, что к следующему матчу команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить 37-летний Сергей Кузнецов, входивший в штаб Кононова. Кузнецов, имеющий помимо российского венгерское и украинское гражданство, летом 2018 года завершил карьеру футболиста и стал одним из ассистентов Кононова в тульском "Арсенале", а затем перебрался с ним в "Спартак". Отставка Кононова стала первой в чемпионате России сезона-2019/20.

Кононову 53 года, он возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года, сменив испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки итальянца Массимо Карреры.

Тренерскую карьеру Кононов начал в 2000 году в белорусском "Торпедо" (Минск), также он работал в белорусском "Локомотиве" (Минск), украинском "Металлурге" и молдавском "Шерифе". Первым клубом Кононова в качестве главного тренера стали украинские "Карпаты", которые специалист возглавлял с 2008 по 2011 год, в 2012-2013 годах он был главным тренером "Севастополя". В России Кононов дебютировал в "Краснодаре" в 2013 году, под руководством специалиста краснодарский клуб в сезоне-2013/14 вышел в финал Кубка России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером первенства страны. В "Краснодаре" он работал до 2017 года, после чего возглавлял грозненский "Ахмат" и тульский "Арсенал".