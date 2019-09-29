Российские гандболистки выиграли второй матч отборочного турнира ЧЕ-2020

ТАСС, 29 сентября. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Швейцарии со счетом 35:26 во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Швейцарии.

Этот матч стал вторым для испанца Амброса Мартина в качестве главного тренера команды России, в августе он сменил на этом посту Евгения Трефилова.

В другом матче 4-й группы команда Сербии переиграла сборную Словакии (27:26). После двух туров по четыре очка набрали сборные России и Сербии, ни одного балла у команд Словакии и Швейцарии. В следующем матче, который пройдет 25 марта 2020 года, российские гандболистки сыграют против представительниц Сербии.

В отборочном турнире принимают участие 28 сборных, которые поделены на семь групп. В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 4 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

Россиянки дважды становились серебряными и дважды бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Турнир проводится раз в два года, первый состоялся в 1994 году. В 2018 году россиянки проиграли в финале хозяйкам соревнований - француженкам.