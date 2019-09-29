"Торпедо" впервые с 2016 года одержало победу над "Сочи" в матче КХЛ

ТАСС, 29 сентября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1 обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе победителей шайбы забросили Дамир Жафяров (19-я минута), Михаил Орлов (31), Чарльз Геноуэй (38) и Андрей Белевич (39). У проигравших отличился Дмитрий Лугин (9).

"Торпедо" впервые с октября 2016 года одержало победу над "Сочи", до этого нижегородский клуб потерпел семь поражений подряд от сочинцев. Подопечные Дэвида Немировски одержали четвертую победу подряд, "Сочи" потерпел поражение в третьем матче кряду.

"Торпедо" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков после 13 матчей. "Сочи" идет на девятой строчке, имея в активе 10 очков после 11 встреч.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", а "Сочи" в гостях встретится с минским "Динамо". Обе встречи пройдут 1 октября.

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" дома обыграл ярославский "Локомотив" (2:1).