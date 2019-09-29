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Футбол в России

ФК "Оренбург" не отпустит тренера Федотова в случае предложения от "Спартака"

Федотов называется одним из кандидатов на пост главного тренера "Спартака" после отставки Кононова
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" не готов отпустить наставника команды Владимира Федотова в случае поступления предложения от московского "Спартака" занять пост главного тренера. Об этом ТАСС сообщил президент "Оренбурга" Владимир Кияев.

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В воскресенье "Спартак" проиграл "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2 в матче 11-го тура чемпионата России. После игры руководство красно-белых приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера. В течение нынешнего сезона в различных СМИ появлялась информация о том, что Федотов является одним из главных кандидатов на замену Кононова.

"Мы не готовы отпустить Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, он очень важен для команды", - сказал Кияев.

Федотов возглавил "Оренбург" в 2017 году. По итогам сезона-2017/18 Футбольной национальной лиги клуб занял первое место и вышел в высший дивизион чемпионата России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги "Оренбург" стал седьмым.

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